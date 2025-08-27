Яичные рулетики с творогом: завтрак, от которого дети будут в восторге

Яичные рулетики с творожной начинкой — это нежное сочетание воздушных яичных блинов и сладкой творожной массы с ванильным ароматом. Идеальный вариант завтрака, от которого дети будут в восторге.

Блинчики получаются тонкими и эластичными, легко сворачиваются в рулетики, а творожная начинка добавляет приятную сливочную текстуру и легкую сладость.

Для приготовления взбейте 3 яйца с 1 ст. л. сахара, щепоткой соли и 5 ст. л. муки, добавьте 100 мл молока — тесто должно быть как жидкая сметана. Жарьте тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки смешайте 200 г творога с 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара и 1 ст. л. сметаны до однородности. Намажьте блинчики творожной массой, сверните в плотные рулетики и разрежьте на порционные кусочки.

Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами — эти рулетики хороши и теплыми, и холодными, они идеально подходят для завтрака или легкого перекуса, даря нежность и насыщенный вкус в каждом кусочке!

