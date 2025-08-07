На замену драникам: куриные оладьи с сыром на завтрак или ужин

На замену драникам готовлю куриные оладьи с сыром — это сочные золотистые котлетки с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой, которые станут хитом любого застолья.

Рецепт: пропустите 500 г куриного филе через мясорубку, добавьте 1 яйцо, 100 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), 2 ст. л. муки, 1 измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Тщательно вымесите фарш — он должен быть достаточно плотным, но не сухим. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи толщиной 1,5 см. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки.

Горячие оладьи порадуют контрастом текстур: хрустящая оболочка скрывает нежнейшую куриную мякоть с сыром, который тянется при разрезании. Подавайте со сметанно-чесночным соусом и зеленью — это блюдо одинаково хорошо и на праздничном столе, и в качестве сытного завтрака или ужина за 20 минут!

