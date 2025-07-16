Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 22:15

Свекольные драники: рубиновая вкуснотища с огромной пользой для здоровья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольные драники — это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо с насыщенным земляничным вкусом и красивым рубиновым цветом. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с легкой сладостью и пикантными нотками.

Польза таких драников огромна: свекла богата клетчаткой, улучшает пищеварение, содержит железо, фолиевую кислоту и антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет.

Для приготовления натрите 2 средние сырые свеклы, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу — она должна быть достаточно густой, но не сухой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой небольшие оладьи и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны).

Подавайте горячими со сметаной или греческим йогуртом — эта рубиновая вкуснотища порадует не только вкусом, но и огромной пользой для здоровья!

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие брусочки из кабачков «Тещин язык».

драники
свекла
рецепты
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Baza сообщила об атаке дронов ВСУ по Белгороду
Штрафы для россиян за VPN, Instagram и поиск: что точно нельзя, как накажут
Пару дронов ВСУ подавили в Смоленской области
Названо число пострадавших из-за удара ВСУ по Горловке
Калек и женщин не осталось — взялись за пенсионеров: ВСУ вербуют 60-летних
Путин жестко ответил на ультиматумы Трампа
В Госдуме призвали отменить концерт звезд 90-х
Составлен список уехавших звезд, которые могут вернуться в РФ в 2025 году
Стало известно, сколько ВСУ смогут держать оборону в Краматорске
Раскрыты планы государства на полученные доли УК «Южуралзолота»
В Госдуме объяснили, почему западные ракеты не страшны Москве
Тайка грешила с буддийскими монахами, а потом шантажировала их
Путин оценил меры поддержки повышения рождаемости
В Киеве сделали заявление по переговорам с Россией
Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии
Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой
Молодой турист спрыгнул с водопада и захлебнулся
Путин назвал хитрюгой попросившего льготную ипотеку авансом сотрудника ММК
Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии
Стало известно о проблемах раненых из известного подразделения
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.