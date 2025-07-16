Свекольные драники: рубиновая вкуснотища с огромной пользой для здоровья

Свекольные драники — это не только вкусное, но и невероятно полезное блюдо с насыщенным земляничным вкусом и красивым рубиновым цветом. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с легкой сладостью и пикантными нотками.

Польза таких драников огромна: свекла богата клетчаткой, улучшает пищеварение, содержит железо, фолиевую кислоту и антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет.

Для приготовления натрите 2 средние сырые свеклы, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу — она должна быть достаточно густой, но не сухой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой небольшие оладьи и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны).

Подавайте горячими со сметаной или греческим йогуртом — эта рубиновая вкуснотища порадует не только вкусом, но и огромной пользой для здоровья!

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