06 сентября 2025 в 18:31

Точь-в-точь как в френч-догах: маринуем кисло-сладкий соус из огурцов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринуем кисло-сладкий соус из огурцов точь-в-точь как в френч-догах. Эта закуска покоряет сочетанием хруста, яркой кислинки и пикантной сладости.

Огурцы пропитываются ароматом лука, горчицы и укропа, становясь одновременно и закуской, и соусом с насыщенным вкусом, где уксусная острота смягчается сахаром, а зерна горчицы добавляют легкую перчинку.

Для приготовления нарежьте 500 г огурцов мелким кубиком, измельчите 1 луковицу. Сложите в банку, добавьте 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, 1 ч. л. зерен горчицы. Для маринада вскипятите 250 мл воды, добавьте 50 г сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 1 ст. л. растительного масла. Горячим маринадом залейте огурцы, остудите и уберите в холодильник на 12 часов.

Уже через сутки вы получите огурцы, которые тают во рту, идеально подходят к картофелю, мясу или как начинка для бургеров и хот-догов.

Ранее стало известно, как приготовить острые баклажаны на закуску: мариную специально для стола на Новый год.

рецепты
соусы
огурцы
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
