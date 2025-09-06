Саммит ШОС — 2025
Самые вкусные малосольные огурцы: хрустящие, ароматные и невероятно вкусные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самые вкусные малосольные огурцы! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — эти огурчики станут вашим любимым летним рецептом! Готовятся всего за ночь, но исчезают со стола мгновенно. Идеальная закуска к шашлыку или просто на перекус.

Ингредиенты

  • Огурцы небольшие — 500 г (с пупырышками)
  • Укроп — 1 пучок
  • Соль — 1 ч. л. с горкой
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Чеснок — 3 зубчика (пресс)
  • Уксус 6% — 1 ст. л.
  • Масло оливковое — 40 мл (подогреть до 60 °C)
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Перец душистый — 5 шт.

Приготовление

  1. Огурцы разрезать вдоль на половинки или на кружки, сложить в контейнер с крышкой. Добавить все специи, размятые в ступке (не в порошок), подогретое масло и уксус. Плотно закрыть и энергично встряхнуть несколько раз, чтобы все перемешалось.
  2. Убрать в холодильник на ночь — утром огурчики уже будут готовы. Подавать охлажденными, украсив веточками укропа.

Ранее мы готовили салат «Аристократ» с крабовыми палочками! Слоеная закуска понравится всем.

