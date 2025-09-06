Самые вкусные малосольные огурцы! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — эти огурчики станут вашим любимым летним рецептом! Готовятся всего за ночь, но исчезают со стола мгновенно. Идеальная закуска к шашлыку или просто на перекус.

Ингредиенты

Огурцы небольшие — 500 г (с пупырышками)

Укроп — 1 пучок

Соль — 1 ч. л. с горкой

Сахар — 2 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика (пресс)

Уксус 6% — 1 ст. л.

Масло оливковое — 40 мл (подогреть до 60 °C)

Гвоздика — 2 шт.

Перец душистый — 5 шт.

Приготовление

Огурцы разрезать вдоль на половинки или на кружки, сложить в контейнер с крышкой. Добавить все специи, размятые в ступке (не в порошок), подогретое масло и уксус. Плотно закрыть и энергично встряхнуть несколько раз, чтобы все перемешалось. Убрать в холодильник на ночь — утром огурчики уже будут готовы. Подавать охлажденными, украсив веточками укропа.

