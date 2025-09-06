Самые вкусные малосольные огурцы! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — эти огурчики станут вашим любимым летним рецептом! Готовятся всего за ночь, но исчезают со стола мгновенно. Идеальная закуска к шашлыку или просто на перекус.
Ингредиенты
- Огурцы небольшие — 500 г (с пупырышками)
- Укроп — 1 пучок
- Соль — 1 ч. л. с горкой
- Сахар — 2 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика (пресс)
- Уксус 6% — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 40 мл (подогреть до 60 °C)
- Гвоздика — 2 шт.
- Перец душистый — 5 шт.
Приготовление
- Огурцы разрезать вдоль на половинки или на кружки, сложить в контейнер с крышкой. Добавить все специи, размятые в ступке (не в порошок), подогретое масло и уксус. Плотно закрыть и энергично встряхнуть несколько раз, чтобы все перемешалось.
- Убрать в холодильник на ночь — утром огурчики уже будут готовы. Подавать охлажденными, украсив веточками укропа.
