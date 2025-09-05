Эта закуска взорвет ваши вкусовые рецепторы: острые маринованные кабачки

Острые маринованные кабачки — эта закуска взорвет ваши вкусовые рецепторы. Вкус этого блюда балансирует между легкой сладостью кабачков, кислинкой уксуса и остротой чеснока с перцем, создавая незабываемый букет.

Для приготовления нарежьте 2 кг молодых кабачков кружочками, пересыпьте 2 ст. л. соли и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок. Промойте и обсушите. В стерильные банки уложите кабачки слоями, добавляя между ними 5–7 зубчиков чеснока (нарезанных пластинами), 2 стручка острого перца кольцами и зонтики укропа. Для маринада вскипятите 1 л воды, добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 150 мл растительного масла и 150 мл 9% уксуса. Залейте кипящим маринадом кабачки, закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Эта закуска станет хитом любого застолья и будет радовать вас остротой и насыщенным вкусом всю зиму.

