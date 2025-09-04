Вкуснее запеканки! Кабачковая мусака с мясным соусом — хит на ужин

Эта мусака — свежий взгляд на классическое греческое блюдо! Нежные кабачки вместо баклажанов создают более легкую и нежную текстуру, идеально сочетаясь с ароматным мясным соусом и сливочным бешамелем. Идеальный ужин для всей семьи, который перенесет вас на солнечные греческие острова.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 400 г томатов в собственном соку, 100 мл красного вина, 50 г пармезана, пучок петрушки. Для соуса бешамель: 500 мл молока, 40 г сливочного масла, 40 г муки, щепотка мускатного ореха.

Кабачки нарежьте кружками толщиной 5 мм, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выделился сок. Обсушите бумажным полотенцем и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Лук и чеснок измельчите, обжарьте до мягкости. Добавьте фарш, готовьте 10 минут. Влейте вино, выпарите алкоголь. Добавьте томаты, тушите 15 минут.

Для бешамеля растопите масло, всыпьте муку, обжарьте 2 минуты. Вливайте молоко тонкой струйкой, помешивая. Варите до загустения, добавьте мускатный орех. В форму выложите слоями: кабачки, мясной соус, повторяйте. Залейте бешамелем, посыпьте пармезаном. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.

Дайте мусаке настояться 15 минут перед подачей — так слои лучше сохранят форму. Подавайте с зеленым салатом и долькой лимона. Это блюдо еще вкуснее на следующий день, когда вкусы полностью сочетаются!

