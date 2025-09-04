Аджика из кабачков на зиму. Самая обалденная закрутка, уходит на ура

Эта аджика станет королевой ваших зимних заготовок! В меру острая, с глубоким томатным вкусом и нежной текстурой кабачков, она идеально дополнит мясные блюда, пасту или просто кусок свежего хлеба. А главное — готовится без стерилизации, сохраняя весь аромат летних овощей.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг молодых кабачков, 1 кг спелых томатов, 500 г сладкого перца, 200 г острого перца (регулируйте по вкусу), 2 головки чеснока, большой пучок кинзы и укропа, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 100 мл растительного масла.

Овощи тщательно вымойте. Кабачки нарежьте кубиками (если кожица тонкая, можно не чистить), томаты — дольками, перцы — произвольно. Пропустите все через мясорубку или измельчите в блендере до желаемой консистенции. Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте масло, сахар и соль.

Доведите до кипения на среднем огне, убавьте огонь и тушите 40 минут, помешивая. Добавьте измельченный чеснок и нарезанную зелень, влейте уксус. Проварите еще 5 минут. Горячую аджику разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Эта аджика хороша тем, что кабачки впитывают ароматы специй и перцев, становясь идеальной основой для острой закуски. Через месяц хранения вкус раскроется полностью — томатная кислинка гармонично соединится с остротой и зеленью. Подавайте ее с сыром, яйцами или просто намазывайте на тосты!

