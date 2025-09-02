День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:00

Острая овощная закуска — аджика по-домашнему! Хит на зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Острая овощная закуска — аджика по-домашнему! Хит на зиму! Эта пикантная закуска станет идеальным дополнением к мясу, шашлыку или просто намазкой на хлеб! Насыщенный вкус, аромат свежих овощей и приятная острота — настоящая находка для любителей ярких вкусов. Готовится просто, а результат превзойдет все ожидания!

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 кг
  • Перец болгарский — 1 кг
  • Морковь — 500 г
  • Перец острый — 150 г
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Масло растительное — 200 г
  • Перец красный молотый — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.
  • Соль — 3 ст. л.
  • Зелень (петрушка/кинза/укроп) — по вкусу

Приготовление

  1. Помидоры, болгарский и острый перец, морковь и чеснок пропустите через мясорубку. Полученную овощную массу переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте растительное масло и соль. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте пламя и томите 30 минут, периодически помешивая.
  2. За 10 минут до готовности добавьте молотый перец и мелко нарезанную зелень. Горячую закуску разложите по стерилизованным банкам и сразу закатайте.

Ранее мы делились рецептом яблочной аджики! Готовится один раз — радует год.

аджика
помидоры
простой рецепт
домашние заготовки
закатки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна признает Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.