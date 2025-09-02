Острая овощная закуска — аджика по-домашнему! Хит на зиму! Эта пикантная закуска станет идеальным дополнением к мясу, шашлыку или просто намазкой на хлеб! Насыщенный вкус, аромат свежих овощей и приятная острота — настоящая находка для любителей ярких вкусов. Готовится просто, а результат превзойдет все ожидания!

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Перец болгарский — 1 кг

Морковь — 500 г

Перец острый — 150 г

Чеснок — 3–4 зубчика

Масло растительное — 200 г

Перец красный молотый — 1 ч. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Соль — 3 ст. л.

Зелень (петрушка/кинза/укроп) — по вкусу

Приготовление

Помидоры, болгарский и острый перец, морковь и чеснок пропустите через мясорубку. Полученную овощную массу переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте растительное масло и соль. Доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте пламя и томите 30 минут, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавьте молотый перец и мелко нарезанную зелень. Горячую закуску разложите по стерилизованным банкам и сразу закатайте.

Ранее мы делились рецептом яблочной аджики! Готовится один раз — радует год.