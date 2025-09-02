Российский БПЛА сбросил бойцу СВО один предмет и показал реакцию на видео Реакция российского военного на сброшенную с дрона бутылку воды попала на видео

Российский дрон сбросил бойцу специальной военной операции (СВО) бутылку воды, реакция бойца попала на видео. Кадры публикует добровольческая разведывательная штурмовая бригада «Волки» в Telegram.

На записи можно увидеть, как российский боец выбрался из укрытия, чтобы поймать бутылку. Мужчина бурно радуется и жестами благодарит оператора дрона за доставку воды — прижимает ее к груди и целует, а также поднимает вверх два отставленных больших пальца.

Ранее снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Саныч рассказал, что снайперы Вооруженных сил России пересмотрели схему работы в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, теперь они не только работают по живой силе противника, но и прикрывают штурмовые группы от беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем российским военнослужащим удалось доставить продукты и боекомплект на передовую в районе Малых Щербаков Запорожской области, несмотря на атаку двух FPV-дронов. Боец с позывным Бойко отметил, что аппараты повредили автомобиль, но груз все равно был доставлен.