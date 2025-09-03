Суд арестовал военного за организацию платных авиаперевозок через ВКС

Севастопольский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для военнослужащего, обвиняемого в организации незаконных авиаперевозок граждан на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщила пресс-служба суда. Уточняется, что мужчина брал за билет от 25 до 30 тысяч рублей.

Перевозка граждан осуществлялась по маршрутам Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва, — говорится в сообщении.

Ранее житель Забайкальского края был задержан ФСБ за государственную измену и публичные призывы к совершению терактов в России, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина работает пожарным. Он не только призывал к терактам, но также собирал контактные данные военнослужащих ВС РФ и персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО. Все это он передавал своему украинскому куратору.

До этого житель Камчатки был признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере. Лингвистическая экспертиза подтвердила это. Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно.