Российскому пожарному грозит до 20 лет тюрьмы за призывы к терактам Житель Забайкалья задержан ФСБ за госизмену и призывы к терроризму

Житель Забайкальского края задержан ФСБ за государственную измену и публичные призывы к совершению терактов в России, сообщила антитеррористическая комиссия региона в Telegram-канале. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ведомства, мужчина работает пожарным. Он не только призывал к терактам, но также собирал контактные данные военнослужащих ВС РФ и персональные данные своих коллег, поддерживающих проведение СВО. Все это он передавал своему украинскому куратору. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Публичные призывы к террористической деятельности» и «Государственная измена». В настоящее время проводятся следственные действия.

До этого житель Камчатки был признан виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере. Лингвистическая экспертиза подтвердила это. Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно.

Ранее появилась информация, что задержанный за сотрудничество со спецслужбой Украины житель Тамбовской области состоял в оппозиционных и проукраинских чатах. В ролике он сам признался в содеянном. По словам россиянина, в чатах оказались люди, которые разделяли его точку зрения.