Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину ФСБ: задержанный житель Тамбовской области состоял в оппозиционных чатах

Задержанный за сотрудничество со спецслужбой Украины житель Тамбовской области состоял в оппозиционных и проукраинских чатах, информирует ТАСС со ссылкой на видео допроса. В ролике он сам признался в содеянном. По словам россиянина, в чатах оказались люди, которые разделяли его точку зрения.

Я начал общаться активно с людьми, которые разделяют мою точку зрения. Такие люди оказались в чатах оппозиционных, в чатах в том числе проукраинской направленности, чаще всего в мессенджере Telegram, — признался задержанный.

Россиянин уточнил, что в октябре 2024 года ему написал пользователь со скрытыми никнеймами. Ему ответили, что интересно общаться. Пользователь представился Александром и сообщил, что живет на Украине. Также мужчине предложили заработать деньги, выполняя задания от участника чата. Задержанного убедили, что ему нужно будет забрать из схрона технику, которая не запрещена. Однако это оказалось обманом.

Ранее стало известно, что 38-летнего жителя Тамбовской области задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что россиянин связывался с украинской спецслужбой в Telegram и добровольно согласился сотрудничать со стороной противника.