Россиянина задержали за сотрудничество с Украиной через Telegram

Россиянина задержали за сотрудничество с Украиной через Telegram Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области за сотрудничество с Украиной

Представители ФСБ задержали 38-летнего жителя Тамбовской области, который сотрудничал со спецслужбой Украины, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Россиянин связывался с ней в Telegram, а работать на противника согласился добровольно.

Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой, — уточнили в ЦОС.

По заданию куратора россиянин извлек из заранее подготовленного тайника части технического оборудования, которое предназначено для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Задержанный может получить до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательств и выявление возможных других эпизодов незаконной деятельности продолжаются. В ФСБ обратили внимание, что спецслужбы Украины продолжают искать в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене. В ведомстве выяснили, что они собирали и передавали украинской стороне данные об объектах критической инфраструктуры региона.