День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:15

Россиянина задержали за сотрудничество с Украиной через Telegram

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области за сотрудничество с Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители ФСБ задержали 38-летнего жителя Тамбовской области, который сотрудничал со спецслужбой Украины, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Россиянин связывался с ней в Telegram, а работать на противника согласился добровольно.

Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой, — уточнили в ЦОС.

По заданию куратора россиянин извлек из заранее подготовленного тайника части технического оборудования, которое предназначено для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Задержанный может получить до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательств и выявление возможных других эпизодов незаконной деятельности продолжаются. В ФСБ обратили внимание, что спецслужбы Украины продолжают искать в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене. В ведомстве выяснили, что они собирали и передавали украинской стороне данные об объектах критической инфраструктуры региона.

Тамбовская область
ФСБ
задержания
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.