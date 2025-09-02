Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:48

«Удары по живой силе»: Кадыров показал несколько сбросов с дронов на ВСУ

Кадыров: российские войска ликвидировали бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска ликвидировали военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, в поражении противника участвовали батальон «Запад-Ахмат» совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району республики.

Несколько метких сбросов — и планы врага в очередной раз превратились в ничто. Примечательно, что вся «боеспособность» в таких ситуациях сводится к попыткам спрятаться от техники, которую наши бойцы используют мастерски, — написал Кадыров.

До этого российские войска ликвидировали опорный пункт ВСУ в Волчанске Харьковской области. В поражении позиций противника участвовали батальон «Запад-Ахмат» и 128-я бригада совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району республики.

До этого военнослужащие российской группировки войск «Запад» захватили вооружение и амуницию ликвидированных бойцов нацбатальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Захваченные трофеи включают значительное количество образцов военной продукции стран НАТО.

Рамзан Кадыров
Чечня
Ахмат
ВС РФ
