02 сентября 2025 в 19:10

Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»

Военные группировки «Запад» ВС России захватили натовское оружие бойцов «Азова»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» захватили вооружение и амуницию ликвидированных бойцов нацбатальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Захваченные трофеи включают значительное количество образцов военной продукции стран НАТО.

По данным источника, в числе трофеев оказалось большое количество амуниции, стрелкового оружия и боеприпасов западного производства. Кроме того, в ходе боев были уничтожены две американские бронемашины MaxxPro.

Боевые действия происходили в районе села Глущенково, расположенного на границе Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Данный населенный пункт находится севернее поселка Редкодуб, который был освобожден российскими войсками в начале июня.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк заявил, что Киев направил бойцов «Азова» на Харьковский участок фронта для сдерживания наступления российской армии. По его словам, это, по задумке, должно позволить украинскому командованию выиграть несколько дней для перегруппировки сил.

