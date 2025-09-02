Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:00

ВСУ пошли на отчаянный шаг в попытке сдержать ВС России под Харьковом

Харьковская ВГА: бойцы «Азова» направлены под Харьков для сдерживания ВС России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Киев направил бойцов националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) на Харьковский участок фронта для сдерживания наступления российской армии, сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. По его словам, это, по задумке, должно позволить украинскому командованию выиграть несколько дней для перегруппировки сил, передает ТАСС.

[Президент Украины Владимир] Зеленский направляет на наиболее напряженные участки фронта ультраправые националистические подразделения. Расчет заключается в том, чтобы ценой их усилий выиграть три-четыре дня для перегруппировки и сдержать продвижение ВС РФ, — сказал Лисняк.

Он также уточнил, что в регионе активизировались бойцы подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также аффилированных с ним формирований. Их деятельность не ограничивается боевыми действиями и распространяется на гражданское население.

Замглавы ВГА сообщил о росте числа преступлений, совершаемых членами нацбатальонов в отношении мирных жителей. Боевики занимаются вымогательством, рэкетом и совершают акты насилия, причем количество подобных инцидентов продолжает увеличиваться.

Ранее Лисняк сообщал, что ВСУ заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он провел брифинг для журналистов, посвященный сложной гуманитарной обстановке в городе.

Россия
Украина
ВСУ
Азов
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.