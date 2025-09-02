ВСУ пошли на отчаянный шаг в попытке сдержать ВС России под Харьковом

Киев направил бойцов националистического формирования «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) на Харьковский участок фронта для сдерживания наступления российской армии, сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. По его словам, это, по задумке, должно позволить украинскому командованию выиграть несколько дней для перегруппировки сил, передает ТАСС.

[Президент Украины Владимир] Зеленский направляет на наиболее напряженные участки фронта ультраправые националистические подразделения. Расчет заключается в том, чтобы ценой их усилий выиграть три-четыре дня для перегруппировки и сдержать продвижение ВС РФ, — сказал Лисняк.

Он также уточнил, что в регионе активизировались бойцы подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также аффилированных с ним формирований. Их деятельность не ограничивается боевыми действиями и распространяется на гражданское население.

Замглавы ВГА сообщил о росте числа преступлений, совершаемых членами нацбатальонов в отношении мирных жителей. Боевики занимаются вымогательством, рэкетом и совершают акты насилия, причем количество подобных инцидентов продолжает увеличиваться.

Ранее Лисняк сообщал, что ВСУ заблокировали выезды из Купянска и принуждают местных жителей к рытью окопов. Он провел брифинг для журналистов, посвященный сложной гуманитарной обстановке в городе.