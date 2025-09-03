Два российских аэропорта поставили на паузу отправку самолетов Росавиация: в Калуге и Геленджике ограничили работу аэропортов

Аэропорты Геленджика и Калуги временно перестали принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Отмечается, что соответствующие изменения введены в целях безопасности.

Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации планировали сообщить дополнительно, добавил он.

Кроме того, рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не мог отправиться из-за технических проблем с двигателями, возникших последовательно у двух воздушных судов. Изначально вылет был запланирован на 06:30, однако его пришлось перенести из-за неисправности силовой установки у первого лайнера.

Кроме того, в субботу, 30 августа, аэропорт Уфы временно закрылся. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы ради обеспечения мер безопасности.