Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 00:04

Два российских аэропорта поставили на паузу отправку самолетов

Росавиация: в Калуге и Геленджике ограничили работу аэропортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Геленджика и Калуги временно перестали принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Отмечается, что соответствующие изменения введены в целях безопасности.

Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

До этого временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации планировали сообщить дополнительно, добавил он.

Кроме того, рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Сочи — Ереван не мог отправиться из-за технических проблем с двигателями, возникших последовательно у двух воздушных судов. Изначально вылет был запланирован на 06:30, однако его пришлось перенести из-за неисправности силовой установки у первого лайнера.

Кроме того, в субботу, 30 августа, аэропорт Уфы временно закрылся. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы ради обеспечения мер безопасности.

аэропорты
Геленджик
Калуга
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash заявил о серии взрывов над известным российским курортом
Два российских аэропорта поставили на паузу отправку самолетов
«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде
Трамп пригрозил, что США изменят позицию по украинскому вопросу
За три часа над пятью регионами России сбили почти 30 беспилотников
“Персиковый бланш”: готовим самые вкусные маринованные помидоры
Российский БПЛА сбросил бойцу СВО один предмет и показал реакцию на видео
SHOT сообщил, что обломки БПЛА рухнули рядом с многоэтажкой под Ростовом
Вучич рассказал, как сложно бывает готовиться к переговорам с Путиным
«Конституцию 1993 года писали в США»: Руцкой о стране и обществе
Трамп рассказал о своих дальнейших действиях по Украине
Трамп заявил, что выяснил «интересные вещи» о конфликте на Украине
Квашеные помидоры черри в собственном соку с укропом
Трамп впервые появился на людях на фоне слухов о своей смерти
Квашеные помидоры на зиму с медово-горчичным рассолом
В российском городе перестали летать самолеты
Тыквенно-хурмовое пюре с куркумой для иммунитета
Награда от Путина, «Спартак»: как живет школьник, спасший людей в «Крокусе»
Раскрыта правда о закупке «мертвых» дронов для ВСУ
Пассажиры пострадали при аварийном снижении самолета на 1300 метров
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.