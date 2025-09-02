Американский экономист рассказал, что нужно Украине вместо военных гарантий

Вместо иностранных военных в качестве гарантий безопасности Украине нужна политика нейтралитета, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. Он напомнил, что в ее первоначальной конституции после провозглашения независимости был закреплен внеблоковый статус республики.

Я думаю, нейтралитет Украины не требует всевозможных изощренных военных гарантий. Не нужно присутствие европейских войск на земле, — сказал Сакс.

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН. Он отметил, что среди прочих мер, которые готов предпринять Дублин, отправка военной помощи.

До этого экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта.