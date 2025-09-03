Президент США Дональд Трамп может возложить вину на европейские страны за воспрепятствование его мирным инициативам по украинскому урегулированию, пишет газета The Times. По данным издания, они подталкивают Киев к попытке добиться более выгодных для него условий.
Газета предполагает, что у Трампа «не осталось идей для продвижения мирного процесса». Следующим шагом республиканец видел личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, однако ее не происходит.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков информировал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Трамп на саммите на Аляске договорились о дальнейших действиях по урегулированию кризиса на Украине. Он указал, что обсуждение стало продолжением контактов со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.
При этом газета Politico передавала, что администрация США заинтересована в проведении технических консультаций между представителями России и Украины. Данные переговоры рассматриваются как подготовительный этап перед возможным трехсторонним саммитом с участием лидеров стран.