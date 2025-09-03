Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 01:33

Раскрыто, на кого Трамп может возложить вину за срыв работы по Украине

Times: Трамп может обвинить Европу в провале его мирной инициативы по Украине

Президент США Дональд Трамп может возложить вину на европейские страны за воспрепятствование его мирным инициативам по украинскому урегулированию, пишет газета The Times. По данным издания, они подталкивают Киев к попытке добиться более выгодных для него условий.

Газета предполагает, что у Трампа «не осталось идей для продвижения мирного процесса». Следующим шагом республиканец видел личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, однако ее не происходит.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков информировал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Трамп на саммите на Аляске договорились о дальнейших действиях по урегулированию кризиса на Украине. Он указал, что обсуждение стало продолжением контактов со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

При этом газета Politico передавала, что администрация США заинтересована в проведении технических консультаций между представителями России и Украины. Данные переговоры рассматриваются как подготовительный этап перед возможным трехсторонним саммитом с участием лидеров стран.

