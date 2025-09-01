День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:49

В Кремле раскрыли договоренности Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о дальнейших шагах по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске достигли договоренностей о дальнейших действиях по урегулированию украинского кризиса, сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что обсуждение стало продолжением контактов со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

Эти договоренности — это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом. Все накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа, особенно в ходе последнего визита, было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше, — сказал Ушаков.

Он также отметил, что украинская тема поднималась в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, президент России обсуждал договоренности с американским коллегой по этому вопросу с другими главами государств.

Ранее Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Аляска
переговоры
