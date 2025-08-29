В США раскрыли, что будет перед трехсторонним саммитом с Россией и Украиной

Администрация США заинтересована в проведении технических консультаций между представителями России и Украины, сообщила газета Politico со ссылкой на информированные источники. Данные переговоры рассматриваются как подготовительный этап перед возможным трехсторонним саммитом с участием лидеров стран.

В пятницу он (спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. — NEWS.ru) встретится в Нью-Йорке с главой офиса [президента Украины Владимира] Зеленского Андреем Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом, — сказано в материале.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил авторам, что в случае проведения переговоров на более низком уровне между российскими и украинскими официальными лицами они, как ожидается, будут посвящены вопросам территорий, гарантий безопасности и другим темам, а также создадут основу для последующих переговоров на более высоком уровне. Источник подчеркнул, что такие предварительные консультации призваны подготовить почву для возможного полноформатного диалога между сторонами.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что американские и европейские чиновники в частных беседах выражают критику в адрес Стива Уиткоффа. По их мнению, эмиссар президента Дональда Трампа демонстрирует недостаточную подготовку к встречам высокого уровня и проявляет профессиональную неопытность.