Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 сентября 2025 года

«Древо скорби» — монумент жертвам теракта 1 сентября 2004 года в школе № 1 в Беслане

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 сентября 2025 года

Ежедневно календарь дарит нам множество поводов для размышлений, памяти и веселья. Если вы ищете информацию о том, какой сегодня праздник, чем ознаменована эта дата в истории и кого стоит поздравить, — вы обратились по адресу. 3 сентября — это день, в котором переплелись скорбь и научные открытия, церковные традиции и необычные современные торжества. Этот обзор подробно расскажет обо всех значимых событиях, которые делают праздники 3 сентября такими уникальными.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Ответ на вопрос, что отмечают сегодня в России, начинается с самой важной и трагической даты этого дня, а завершается неожиданными изобретениями, изменившими мир.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Данная памятная дата занимает особое место в национальном календаре, давая ответ на вопрос «какой сегодня день в России» в контексте гражданского единства и исторической памяти. Учрежденная на законодательном уровне в 2005 году, она напрямую обращает нас к сентябрьским событиям 2004 года в Беслане, где в результате захвата террористами местной школы погибли 334 человека, включая 186 несовершеннолетних.

Этот день является не праздником, а днем всенародной скорби — временем, когда общество отдает дань памяти не только жертвам бесланской трагедии, но и всем гражданам, погибшим от рук террористов, а также сотрудникам силовых структур, павшим при исполнении служебных обязанностей. Ежегодно 3 сентября по всей стране проводятся мемориальные мероприятия: возлагаются цветы к мемориалам, объявляются минуты молчания и проводятся образовательные акции, направленные на укрепление общественной безопасности.

Мемориал в школе № 1 в Беслане Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

День рождения бюстгальтера

Отвечая на вопрос, что отмечают сегодня в мире, нельзя не упомянуть этот неформальный, но значимый праздник. Именно 3 сентября 1914 года американка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент на свое изобретение — бесспинный лифчик. Прототипом современного бюстгальтера стали два соединенных ленточкой шелковых носовых платочка. Это изобретение совершило настоящую революцию в женской моде, отказавшись от громоздких и неудобных корсетов. Таким образом, сегодняшний день — это еще и праздник изобретения, подарившего женщинам всего мира комфорт и свободу.

День открытия уникальности ДНК

Еще одно научное событие, которое отмечается в мире 3 сентября. В этот день в 1984 года британский генетик Алек Джеффрис совершил прорывное открытие, впервые обнаружив, что структура ДНК уникальна для каждого человека. Эта технология, получившая название «генетическая дактилоскопия», в корне изменила криминалистику, позволив с абсолютной точностью идентифицировать личность по мельчайшим биологическим следам. Это открытие также стало ключевым для установления отцовства и изучения наследственных заболеваний.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Мир полон креативных идей для празднования. Если вам интересны необычные праздники в мире, то 3 сентября предлагает на выбор сразу несколько занимательных поводов.

День открытия новых дверей. Символичный праздник, призывающий не бояться перемен. Сегодня стоит открыть дверь чему-то новому: идее, знакомству, хобби или путешествию.

День сырных гренок. Гастрономический праздник, посвященный простому, но невероятно вкусному блюду. Отличный повод приготовить хрустящие гренки с сыром и порадовать себя и близких.

День небоскребов. В этот день предлагается задрать голову и оценить величие рукотворных исполинов — небоскребов, символов архитектурного прогресса и инженерной мысли.

День сорвавшихся с резьбы. Шутливый праздник для тех, кто чувствует легкое несоответствие окружающей действительности или хочет позволить себе немного безрассудства.

Шуфутинов день. Шуфутинов день — это современный неформальный праздник, отмечаемый в России 3 сентября. Его возникновение напрямую связано с популярной песней Михаила Шуфутинского «3 сентября». История появления этой даты восходит к 2011 году, когда в интернете распространилось фото американского рэпера Рика Росса с текстом из песни Шуфутинского. Это неожиданное сочетание породило множество мемов и интернет-шуток, что привело к своеобразному возрождению интереса к композиции и превращению даты 3 сентября в настоящий интернет-феномен.

Праздники и памятные даты 3 сентября 2025 года Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для православных верующих церковный праздник сегодня связан с памятью апостола и чудесным явлением.

День апостола от 70 Фаддея Проповедника

Святой Фаддей был учеником Иоанна Крестителя, а затем одним из семидесяти апостолов, которых избрал и послал на проповедь сам Иисус Христос. Он нес слово Божие в Сирии и Месопотамии, где обратил в христианство многих людей, включая местного правителя Авгаря. Его жизнь закончилась мученически. В народном календаре этот день считался благоприятным для осенних работ, особенно для уборки льна.

День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы

Это уникальный религиозный праздник, установленный в память о чуде, произошедшем в 1903 году на святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Во время раздачи милостыни нуждающимся монахи заметили на фотографии, сделанной во время этого действа, неземной образ Богородицы, принимающей подаяние. Этот снимок, получивший название «Светописанный образ», стал свидетельством незримого покровительства Божией Матери.

Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Памятные даты и события: что произошло 3 сентября в разные годы?

История этого дня богата на судьбоносные открытия и события. Краткий экскурс в прошлое поможет понять, какие исторические события сегодня вспоминает мировое сообщество.

1826. Император Николай I смягчил приговор декабристам, сократив сроки каторжных работ.

1838. В Киеве открыт Институт благородных девиц, что стало важным шагом в развитии женского образования в Российской империи.

1864. Мощный взрыв уничтожил лабораторию Альфреда Нобеля в Стокгольме, где он экспериментировал с нитроглицерином. Погибли его младший брат Эмиль и несколько помощников. Несмотря на трагедию, Нобель продолжил опыты и в итоге изобрел динамит.

1875. В Москве на Красной площади в присутствии Александра II состоялась торжественная закладка здания Государственного исторического музея.

1932. Начало масштабной стройки — канала имени Москвы, соединившего реку Москву с Волгой.

1933. Советский альпинист Евгений Абалаков в одиночку покорил высочайшую вершину СССР — пик Коммунизма (сейчас — пик Исмоила Сомони, 7495 м).

1945. День победы СССР над милитаристской Японией. Эта дата несколько лет отмечалась в СССР как государственный праздник.

1953. Никита Сергеевич Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС, что ознаменовало начало нового этапа в истории страны.

1976. Американский беспилотный аппарат «Викинг-2» успешно совершил посадку на Марсе и передал на Землю первые снимки поверхности планеты.

Американский беспилотный аппарат «Викинг-2» на поверхности Марса Фото: NASA/JPL-Caltech

Кто родился и кто умер 3 сентября?

Этот день подарил миру множество талантливых личностей и стал днем прощания с великими людьми.

Родились:

Фриц Прегль (1869) — австрийский исследователь в области химии, удостоенный Нобелевской премии за разработку метода микроанализа, совершившего переворот в химических исследованиях.

Фердинанд Порше (1875) — инженер и изобретатель из Германии, создатель легендарного автомобильного бренда Porsche, автор множества инноваций в мировом автомобилестроении.

Сергей Довлатов (1941) — прозаик и публицист, работавший в СССР и США, признанный мастер иронической и лаконичной литературной формы.

Ушли из жизни:

Иван Тургенев (1883) — классик отечественной литературы, представитель реалистического направления, подаривший миру такие шедевры, как «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо».

Сергей Власьев (1955) — офицер военно-морского флота России, стоявший у истоков создания подводных сил страны.

Евгений Мартынов (1990) — советский композитор и исполнитель, чьи лирические песни и душевные баллады полюбились миллионам слушателей.

Таким образом, 3 сентября предстает перед нами многогранной датой, в которой переплетаются историческая память и научный прогресс, духовные традиции и светские праздники. Этот день напоминает нам о важности борьбы с угрозой терроризма, ценности мирных открытий и простых человеческих радостей. Каждый может найти в этом дне что-то близкое для себя: почтить память погибших, отметить профессиональный успех, вспомнить о выдающихся личностях или просто порадоваться вкусным сырным гренкам. Какой бы смысл вы ни вложили в этот день, пусть он будет наполнен осознанностью.