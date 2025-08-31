День знаний — 2025
31 августа 2025 в 08:40

Православную церковь в Таллине выселили на улицу

Эстонский суд оставил местную православную церковь без канцелярии

Александро-Невский собор в Таллине Александро-Невский собор в Таллине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд признал законным решение мэрии Таллина о расторжении договора аренды помещений для Эстонской православной церкви, сообщает Narva News. Таким образом завершился судебный спор, продолжавшийся более года.

Конфликт сторон начался в мае 2024 года, когда от церкви потребовали освободить здание, но ЭПЦ отказалась и подала встречный иск. Позже мэрия вдвое увеличила арендную плату за здание, усилив давление на организацию. В ответ церковь пожаловалась в Европейский суд по правам человека.

При этом весной президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать поправки к закону, которые могли привести к запрету деятельности Эстонской православной христианской церкви. Глава государства указал на противоречие документа конституции страны и вернул его на доработку в парламент.

До этого Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название на «Эстонская христианская православная церковь». Новое название подчеркивает статус самоуправляемости эстонской церкви.

Эстония
суды
православные
церкви
