Пензенское небо заблокировали для самолетов

Аэропорт Пензы временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Соответствующие изменения носят временный характер, отметил он.

Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в Кузбассе утвердили план строительства нового аэропорта, который будет финансироваться совместно федеральным бюджетом и частными инвесторами. Проект почти готов, а практическая реализация начнется в 2026 году после утверждения.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Геленджика и Краснодара. Как уточнялось, были перекрыты прием и отправка рейсов для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили функционирование иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование. При этом на рынке появились китайские аналоги, среди которых, по словам Сергеева, представлены как высококачественные модели, так и более простые варианты.