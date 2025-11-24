После серии мощных взрывов в Харькове начался крупный пожар В Харькове после серии взрывов начался мощный пожар на энергообъекте

В результате серии взрывов в Харькове начался крупный пожар на энергетическом объекте, передает издание «Страна». Возгорание сопровождалось мощными световыми вспышками, которые зафиксировали в различных районах города, отметили в источнике.

Кадры яркой вспышки и пожара в Харькове <…> Пишут о поражении объекта энергетики, — сказано в сообщении.

Ранее в Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых, для этого на место доставили 20 блочно-модульных котельных.

До этого в Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Кроме того, губернатор Павел Малков сообщил, что пожар вспыхнул на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков украинского БПЛА, возгорание оперативно устранили. По его словам, на месте работают сотрудники оперативных служб. Размер материального ущерба еще не установлен.