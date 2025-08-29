Тёплый салат из кабачков с гренками и яркой заправкой! Вкусно и необычно

Этот салат — идеальное блюдо для тех, кто ценит сочетание нежности и хруста. Теплые ломтики кабачков, ароматные гренки и пикантная заправка на основе анчоусов создают удивительно гармоничный вкус. Это не просто салат, а настоящее кулинарное путешествие в Средиземноморье!

Для приготовления вам понадобится: один мини-багет, два небольших молодых кабачка, половина лука-шалота, три филе анчоусов, 1,5 ст. л. красного винного уксуса, чайная ложка дижонской горчицы, 60 граммов твердого сыра (например, пармезана), несколько веточек петрушки, оливковое масло, соль и черный перец по вкусу.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Багет нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 7–10 минут до хрустящей корочки. Кабачки нарежьте тонкими кружочками, обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистых полосок с обеих сторон. Для заправки мелко порубите лук-шалот и анчоусы, смешайте с дижонской горчицей и красным винным уксусом, постепенно введите три столовые ложки оливкового масла, взбивая вилкой. На сервировочное блюдо выложите теплые кабачки, посолите, поперчите, полейте заправкой. Сверху разложите гренки, посыпьте тертым сыром и рубленой петрушкой. Подавайте сразу же, пока кабачки теплые, а гренки сохраняют хруст. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо на ужин или как гарнир к запеченной рыбе.

