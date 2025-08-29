День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:38

Тёплый салат из кабачков с гренками и яркой заправкой! Вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — идеальное блюдо для тех, кто ценит сочетание нежности и хруста. Теплые ломтики кабачков, ароматные гренки и пикантная заправка на основе анчоусов создают удивительно гармоничный вкус. Это не просто салат, а настоящее кулинарное путешествие в Средиземноморье!

Для приготовления вам понадобится: один мини-багет, два небольших молодых кабачка, половина лука-шалота, три филе анчоусов, 1,5 ст. л. красного винного уксуса, чайная ложка дижонской горчицы, 60 граммов твердого сыра (например, пармезана), несколько веточек петрушки, оливковое масло, соль и черный перец по вкусу.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Багет нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 7–10 минут до хрустящей корочки. Кабачки нарежьте тонкими кружочками, обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистых полосок с обеих сторон. Для заправки мелко порубите лук-шалот и анчоусы, смешайте с дижонской горчицей и красным винным уксусом, постепенно введите три столовые ложки оливкового масла, взбивая вилкой. На сервировочное блюдо выложите теплые кабачки, посолите, поперчите, полейте заправкой. Сверху разложите гренки, посыпьте тертым сыром и рубленой петрушкой. Подавайте сразу же, пока кабачки теплые, а гренки сохраняют хруст. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо на ужин или как гарнир к запеченной рыбе.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

салаты
кабачки
гренки
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рабочий из Дагестана домогался до пассажирки и был арестован
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
FPV-дрон ударил по автомобилю и вызвал смертельную цепную реакцию
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.