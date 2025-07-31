Названы госпошлины, которые вырастут с 1 сентября Госпошлина за водительские права вырастет до шести тысяч рублей с 1 сентября

С 1 сентября стоимость получения водительских прав вырастет до 4–6 тысяч рублей вместо прежних 2–3 тысяч, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, новые сборы вводятся для иностранных граждан. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, за выдачу паспорта транспортного средства придется платить 1200 рублей, а за регистрацию автомобиля и получение номеров — 3000. Мигрантов обяжут выплачивать 500 рублей за постановку на учет, 4200 рублей — за патент на работу. Также увеличится пошлина за регистрацию по месту жительства — с 420 до 1000 рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенникам, защиту исторической памяти, а также на дополнительную поддержку участников специальной военной операции. В частности, подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей.

Правительство России до этого одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей.