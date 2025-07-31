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31 июля 2025 в 08:24

Володин напомнил о законах, вступающих в силу с августа

Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 августа

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, направленных на противодействие мошенникам, защиту исторической памяти, а также на дополнительную поддержку участников специальной военной операции, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, теперь подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей.

Банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей. Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств, — объяснил Володин.

Кроме того, продолжил спикер Госдумы, с 1 августа можно будет отказаться от СМС-рассылок, написав заявление оператору связи. Также начнет действовать уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. <…> Участники СВО и их близкие освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов, — добавил Володин.

Ранее Володин назвал участников СВО новой элитой и лучшей частью общества в России. Он напомнил, что бойцы сделали выбор в пользу защиты родины осознанно.

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