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29 июля 2025 в 09:47

Володин назвал бойцов СВО новой элитой и лучшей частью российского общества

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участники спецоперации являются новой элитой и лучшей частью общества в России, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий напомнил, что бойцы специальной военной операции сделали выбор в пользу защиты родины осознанно.

Участники специальной военной операции — люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества — наши солдаты и офицеры, — сказал Володин.

По его словам, участники СВО совершают поступки во имя страны и ее граждан, подвергая риску собственную жизнь и жертвуя собой. Володин призвал сделать все, чтобы бойцы и их семьи ни в чем не нуждались.

Это особые люди. Поэтому, когда мы говорим о новой элите, те, кто сегодня защищает нас, — ее часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу, — отметил депутат.

Ранее российские сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. По словам вице-спикера Совфеда Инны Святенко, эта мера устранит неравенство между военнослужащими и добровольцами в части транспортных льгот.

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