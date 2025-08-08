Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 07:13

«Ездят на Porsche»: в ФРГ осудили обогащение украинцев за счет денег Запада

Немецкий политик Натке: украинцы серьезно обогатились за счет денег Запада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинцы серьезно обогатились за счет денег, выделяемых Западом, заявил РИА Новости член Германской коммунистической партии Штефан Натке. Поэтому, по его словам, некоторые из них ездят на дорогих автомобилях, в частности на Porsche. Он обратил внимание на то, что последние протесты на Украине показали недоверие жителей к правительству, связанному с коррупцией.

Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета, — сказал Натке.

Ранее премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.

Зедер подчеркнул, что Германия остается единственной страной, предоставляющей такого рода выплаты украинским гражданам. Он считает, что многие люди даже с хорошим образованием предпочитают не работать, потому что получают стабильную поддержку от государства.

