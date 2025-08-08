«Ездят на Porsche»: в ФРГ осудили обогащение украинцев за счет денег Запада Немецкий политик Натке: украинцы серьезно обогатились за счет денег Запада

Украинцы серьезно обогатились за счет денег, выделяемых Западом, заявил РИА Новости член Германской коммунистической партии Штефан Натке. Поэтому, по его словам, некоторые из них ездят на дорогих автомобилях, в частности на Porsche. Он обратил внимание на то, что последние протесты на Украине показали недоверие жителей к правительству, связанному с коррупцией.

Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета, — сказал Натке.

Ранее премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.

Зедер подчеркнул, что Германия остается единственной страной, предоставляющей такого рода выплаты украинским гражданам. Он считает, что многие люди даже с хорошим образованием предпочитают не работать, потому что получают стабильную поддержку от государства.