Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:25

Опасная ошибка садоводов осенью: какие растения нельзя обрезать в сентябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С наступлением сентября, когда урожай собран, садоводы начинают активно готовить участок к зиме. Одним из главных этапов считается обрезка растений. Но специалисты предупреждают: не все культуры одинаково переносят эту процедуру. Некоторые декоративные и садовые виды способны ослабнуть и даже погибнуть после осенней обрезки.

Гейхера

Эти популярные декоративные растения с яркой листвой крайне чувствительны к удалению зелени в сентябре. По словам агрономов, осенняя обрезка делает гейхеры уязвимыми перед морозами. Если обрезка уже проведена, необходимо защитить растения, замульчировав почву вокруг.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бадан

Вечнозеленый бадан сохраняет листья даже зимой, поэтому лишать его зелени осенью нельзя. Достаточно убрать только подсохшие элементы, иначе растение потратит силы впустую и ослабнет перед весной.

Пахизандра

Это растение, похожее на самшит, обновляет листву естественным образом каждые три года. Осенняя обрезка нарушает этот цикл и мешает нормальному развитию. Лучший уход — оставить листья до естественного отмирания.

Лаванда

Нежные кусты лаванды особенно чувствительны к обрезке в сентябре. Чтобы сохранить пышное цветение в следующем сезоне, достаточно замульчировать кусты компостом. А для теплолюбивых сортов рекомендуется дополнительное укрытие.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дельфиниум

У этого растения в конце сезона можно удалять лишь отцветшие цветоносы. Но листья и стебли трогать нельзя: они помогают культуре пережить зиму. Для надежной защиты стоит насыпать вокруг кустов слой плодородной земли.

Казалось бы, посадить огурцы и помидоры вместе проще простого, но опытные огородники знают: это рецепт проблем. Эти культуры требуют разных условий, и их соседство часто снижает урожай.

огороды
советы
дачники
растения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России запускают стальные «клешни» вглубь Харьковской области
На Западе заявили о предрешенной судьбе ЕС после слов Миллера
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.