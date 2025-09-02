Опасная ошибка садоводов осенью: какие растения нельзя обрезать в сентябре

С наступлением сентября, когда урожай собран, садоводы начинают активно готовить участок к зиме. Одним из главных этапов считается обрезка растений. Но специалисты предупреждают: не все культуры одинаково переносят эту процедуру. Некоторые декоративные и садовые виды способны ослабнуть и даже погибнуть после осенней обрезки.

Гейхера

Эти популярные декоративные растения с яркой листвой крайне чувствительны к удалению зелени в сентябре. По словам агрономов, осенняя обрезка делает гейхеры уязвимыми перед морозами. Если обрезка уже проведена, необходимо защитить растения, замульчировав почву вокруг.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бадан

Вечнозеленый бадан сохраняет листья даже зимой, поэтому лишать его зелени осенью нельзя. Достаточно убрать только подсохшие элементы, иначе растение потратит силы впустую и ослабнет перед весной.

Пахизандра

Это растение, похожее на самшит, обновляет листву естественным образом каждые три года. Осенняя обрезка нарушает этот цикл и мешает нормальному развитию. Лучший уход — оставить листья до естественного отмирания.

Лаванда

Нежные кусты лаванды особенно чувствительны к обрезке в сентябре. Чтобы сохранить пышное цветение в следующем сезоне, достаточно замульчировать кусты компостом. А для теплолюбивых сортов рекомендуется дополнительное укрытие.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дельфиниум

У этого растения в конце сезона можно удалять лишь отцветшие цветоносы. Но листья и стебли трогать нельзя: они помогают культуре пережить зиму. Для надежной защиты стоит насыпать вокруг кустов слой плодородной земли.

