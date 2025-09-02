Опасная ошибка садоводов осенью: какие растения нельзя обрезать в сентябре

С наступлением сентября, когда урожай собран, садоводы начинают активно готовить участок к зиме. Одним из главных этапов считается обрезка растений. Но специалисты предупреждают: не все культуры одинаково переносят эту процедуру. Некоторые декоративные и садовые виды способны ослабнуть и даже погибнуть после осенней обрезки.
Гейхера
Эти популярные декоративные растения с яркой листвой крайне чувствительны к удалению зелени в сентябре. По словам агрономов, осенняя обрезка делает гейхеры уязвимыми перед морозами. Если обрезка уже проведена, необходимо защитить растения, замульчировав почву вокруг.
Бадан
Вечнозеленый бадан сохраняет листья даже зимой, поэтому лишать его зелени осенью нельзя. Достаточно убрать только подсохшие элементы, иначе растение потратит силы впустую и ослабнет перед весной.
Пахизандра
Это растение, похожее на самшит, обновляет листву естественным образом каждые три года. Осенняя обрезка нарушает этот цикл и мешает нормальному развитию. Лучший уход — оставить листья до естественного отмирания.
Лаванда
Нежные кусты лаванды особенно чувствительны к обрезке в сентябре. Чтобы сохранить пышное цветение в следующем сезоне, достаточно замульчировать кусты компостом. А для теплолюбивых сортов рекомендуется дополнительное укрытие.
Дельфиниум
У этого растения в конце сезона можно удалять лишь отцветшие цветоносы. Но листья и стебли трогать нельзя: они помогают культуре пережить зиму. Для надежной защиты стоит насыпать вокруг кустов слой плодородной земли.
