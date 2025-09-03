Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 00:44

Над Россией начался период ярких полярных сияний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интенсивные полярные сияния начались над территорией России, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным организации, первый сильный пик был около 21:00 мск.

Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20–30 минут (в 20:50–21:00 по Москве) ожидается первый сильный пик, — уточнили ученые.

В лаборатории указали, что явление уже заметили в Новгородской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований также информировали, что активная область 4197 на Солнце, накопившая значительные энергетические запасы, развернулась в сторону Земли. По данным ученых, ей присвоена категория Beta-Gamma-Delta, соответствующая высшему уровню сложности и размеров для группы солнечных пятен.

До этого в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») передавали, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.

Россия
ученые
катаклизмы
природа
