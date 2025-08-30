Ученые предупредили об угрожающей Земле аномальной активности Солнца

Активная область 4197 на Солнце, накопившая значительные энергетические запасы, развернулась в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, ближайшие двое суток она будет представлять наибольшую потенциальную опасность для планеты за все время своего существования.

Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан. <…> В ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования, — говорится в сообщении.

Этой области присвоена категория Beta-Gamma-Delta, соответствующая высшему уровню сложности и размеров для группы солнечных пятен. Несмотря на значительные энергетические резервы, до настоящего момента в ней не произошло ни одной мощной вспышки.

Ученые фиксируют лишь заметный рост теплового излучения солнечной короны, которое за последние дни увеличилось в три-пять раз. Международные центры космической погоды оценивают вероятность вспышек класса X в 60–80% — это максимальные показатели нынешнего лета.

Ранее ученый Натан Эйсмонт рассказал о мощной вспышке на Солнце, которая вызвала магнитную бурю, продолжавшуюся чуть больше суток. По его словам, явление не оказалось экстремальным, но могло вызвать легкое недомогание у людей, чувствительных к изменениям погоды.