03 сентября 2025 в 00:30

Трамп раскрыл, как продвигаются переговоры по Украине

Трамп заявил, что разочарован в вопросе переговоров по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован сложившейся ситуацией в конфликте на Украине. По его словам, процесс мирного урегулирования не продвигается.

Я очень разочарован, — признался Трамп.

Недавно он сообщил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине. Они станут известны общественности в ближайшие дни, добавил Трамп. Так политик ответил на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским президентом Владимиром Путиным за последнюю неделю.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президенты РФ и США на саммите на Аляске договорились о дальнейших действиях по урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что обсуждение стало продолжением контактов со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Что касается самого переговорного процесса по Украине, по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Песков отметил, что Россия не наблюдает динамику. При этом Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в переговорах с Киевом и готовность к ним.

Дональд Трамп
Украина
переговоры
США
