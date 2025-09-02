Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 22:34

Трамп заявил, что выяснил «интересные вещи» о конфликте на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине. По его словам, они станут известны общественности в ближайшие дни.

Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы, — сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским президентом Владимиром Путиным за последнюю неделю.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и США на саммите на Аляске договорились о дальнейших действиях по урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что обсуждение стало продолжением контактов со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

До этого в Кремле отмечали, что президент России не исключает возможности личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако такие переговоры требуют тщательной подготовки, чтобы на них можно было обсудить конкретные наработки по урегулированию украинского кризиса.

Тем временем стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских нефтеналивных судов. Эти меры могут быть приняты, если Москва не согласится на американские условия по прекращению огня на Украине.

Дональд Трамп
США
конфликты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash заявил о серии взрывов над известным российским курортом
Два российских аэропорта поставили на паузу отправку самолетов
«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде
Трамп пригрозил, что США изменят позицию по украинскому вопросу
За три часа над пятью регионами России сбили почти 30 беспилотников
“Персиковый бланш”: готовим самые вкусные маринованные помидоры
Российский БПЛА сбросил бойцу СВО один предмет и показал реакцию на видео
SHOT сообщил, что обломки БПЛА рухнули рядом с многоэтажкой под Ростовом
Вучич рассказал, как сложно бывает готовиться к переговорам с Путиным
«Конституцию 1993 года писали в США»: Руцкой о стране и обществе
Трамп рассказал о своих дальнейших действиях по Украине
Трамп заявил, что выяснил «интересные вещи» о конфликте на Украине
Квашеные помидоры черри в собственном соку с укропом
Трамп впервые появился на людях на фоне слухов о своей смерти
Квашеные помидоры на зиму с медово-горчичным рассолом
В российском городе перестали летать самолеты
Тыквенно-хурмовое пюре с куркумой для иммунитета
Награда от Путина, «Спартак»: как живет школьник, спасший людей в «Крокусе»
Раскрыта правда о закупке «мертвых» дронов для ВСУ
Пассажиры пострадали при аварийном снижении самолета на 1300 метров
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.