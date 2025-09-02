Трамп заявил, что выяснил «интересные вещи» о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине. По его словам, они станут известны общественности в ближайшие дни.

Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы, — сказал Трамп.

Так он ответил на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским президентом Владимиром Путиным за последнюю неделю.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и США на саммите на Аляске договорились о дальнейших действиях по урегулированию кризиса на Украине. Он подчеркнул, что обсуждение стало продолжением контактов со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

До этого в Кремле отмечали, что президент России не исключает возможности личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако такие переговоры требуют тщательной подготовки, чтобы на них можно было обсудить конкретные наработки по урегулированию украинского кризиса.

Тем временем стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российских нефтеналивных судов. Эти меры могут быть приняты, если Москва не согласится на американские условия по прекращению огня на Украине.