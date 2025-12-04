Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 13:44

Доллар пробил дно? Курсы валют сегодня, 4 декабря, что с евро и юанем

Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с 2023 года. Каковы курсы валют сегодня, 4 декабря, что с евро и юанем, почему доллар пробил дно?

Каков курс доллара сегодня, 4 декабря

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 4 декабря, на уровне 77,9556 рубля. Валюта прибавила 49,25 копейки на фоне прежнего курса (77,4631 рубля).

При этом внебиржевой курс доллара снизился до отметки, которая оставалась недостижимой с 11 мая 2023 года. По данным торгов на международном валютном рынке Forex, которые публикует investing.com, на 11:59 мск валюта торгуется в районе 76,91 рубля, демонстрируя падение в размере 0,69 (0,89%).

Что с евро и юанем в четверг, 4 декабря

Стоимость евро по ЦБ в четверг, 4 декабря, составляет 90,5903 рубля. Ранее регулятор держал валюту на отметке 89,8514 рубля. Таким образом, евро подорожал на 73,89 копейки. На Forex валюта продается за 89,895 рубля, сбавляя 0,664 (0,73%) на 12:06 мск.

Текущий курс юаня, согласно установке Банка России, — 10,9762 рубля. В среду, 3 декабря, «китаец» занимал пик в 10,9251 рубля. Валюта подорожала на 5,11 копейки. На Forex юань уходит за 10,8794 рубля, демонстрируя падение в размере 0,1076 (0,98%) на 12:10 мск.

Почему доллар пробил дно, прогнозы

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что на внутреннем рынке сохраняется дисбаланс — предложение валюты превышает спрос из-за продажи выручки экспортерами и недостаточной покупки импортерами. Причиной тому послужили в том числе потепление на геополитической арене и сужение риск-премии в курсе рубля, высокие ставки фондирования, вынуждающие экспортеров продавать больше валюты. При этом импортерам предстоит еще долго кредитоваться под импорт.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль не отреагировал на объявленное увеличение продаж валюты на внутреннем рынке в декабре. Продажи юаней ЦБ до конца года составят 14,54 млрд рублей в день. В ноябре этот показатель был равен 9,04 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневные объемы нетто-продаж вырастут на 5,5 млрд рублей. Это означает, что после определенной передышки рубль опять начнет укрепляться и обвал российской валюты до 90 за доллар до конца года, скорее всего, так и не состоится, заявила Мильчакова.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физических лиц (зарубежный туризм) может способствовать ослаблению позиций рубля в декабре.

«Считаем возвращение курса юаня в наш целевой диапазон 11–11,5 рубля обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения — ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину», — заявил эксперт.

При достижения перемирия на Украине рубль к доллару может укрепиться до 75, но это будет эмоциональный фактор, а не фундаментальный, заявил ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В базовом сценарии пара USD/RUB в декабре будет в диапазоне 77–83 рубля. К концу 2025 года курс доллара может превысить текущие позиции, так как сохраняются среднесрочные и долгосрочные риски ослабления рубля, заключил Потавин.

В 2026 году на рубль могут надавить минимум два неблагоприятных фактора: ожидаемое снижение ставки ЦБ и сокращение объемов продажи валюты на внутреннем рынке со стороны Центробанка, добавил эксперт. Более низкие цены на нефть также могут стать неблагоприятным фактором для российской валюты.

