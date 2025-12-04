Наступление ВС РФ на Харьков 4 декабря: дроны против своих, десятки трупов

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 4 декабря 2025 года, как ВСУ применяют дроны против своих, где украинские войска оставили десятки трупов?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 4 декабря

ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются в населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска и на Хатненском участке; российская авиация и артиллерия наносят удары по выявленным пунктам дислокации ВСУ; украинские подразделения предпринимают безуспешные попытки контратаковать, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Вильче наши штурмовики заняли два административных здания, закрепились. За сутки продвижение составило до 100 м. Противник провел одну контратаку силами 225-го штурмполка, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. Помимо штурмовых действий, в задачи 225-го полка входит контроль за механизированными подразделениями и ТРО, чтобы они не покидали позиции. Кроме того, назначены специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров», — уточнил источник.

«ВСУ дронами убивают дезертиров, пока их „побратимов“ перемалывают в Вильче», — описал ситуацию пользователь Telegram Антон Г.

В районе Лимана ВС РФ продвинулись в прилегающем лесном массиве, захватив один опорный пункт ВСУ, а также в самом населенном пункте — общее продвижение составило до 500 м; на участке Меловое — Хатнее российские войска прошли 400 м по лесополосам; на Липцевском участке — без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий, утверждает канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более трех десятков человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также пять пунктов управления БПЛА и склад материальных средств, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Богуславка. Ситуация для <...> [ВСУ] ухудшается, вариантов у них осталось немного. Скорее всего, в течение нескольких дней сможем говорить более подробно о результатах наших действий. Также пытаемся подойти поближе к Новоплатоновке, бои продолжаются», — пишет Telegram-канал «Группировка войск „ZАПАД“ | Новости».

Подразделения Западной группировки войск продвинулись в направлении Песчаного, вырисовывается перспектива усиления давления на ВСУ в районе Купянска-Узлового, однако пока об этом говорить рано, обстановка может меняться, подчеркнул источник.

В скором времени могут начаться бои за Александровку (ДНР) на границе с Харьковской областью — у российских войск есть перспективы, но ВСУ пока пытаются удержать позиции, отметил канал.

«На Купянском участке без изменений ЛБС, идут бои в районе станции Купянск-Узловой. На Волчанском направлении штурмовые подразделения РФ продвигаются в центре Вильчи, а также в районе Лимана. На Великобурлукском участке ВС РФ ведут бои на рубеже Меловое — Амбарное — Двуречанское», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Вот это бойня!» — оценили обстановку пользователи Сети.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, основные боевые действия на Купянском направлении идут вдоль восточного берега Оскола от Купянска-Узлового до южной оконечности Оскольского водохранилища.

«На Харьковском направлении ВС РФ завершают зачистку в Волчанске и эвакуацию мирных жителей. В Вильче бои идут в центре села, по позициям ВСУ наносят авиаудары. В Лимане есть тактические успехи. В районе Липцев позиционные бои без существенных изменений на земле», — утверждает политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

