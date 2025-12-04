Врач поделилась способом поддержать зрение при работе за компьютером

Людям, работающим за компьютером, следует периодически переводить взгляд с объектов вблизи, например, с монитора, вдаль на горизонт или на небо, заявила aif.ru врач Галина Энгельгардт. Она пояснила, что, когда глазам не нужно удерживать фокус, они максимально расслабляются.

Это простое упражнение помогает снять напряжение и способствует расслаблению цилиарной мышцы глаза — той, что отвечает за способность фокусировать зрение на чем-либо на разном расстоянии. Также это упражнение полезно для тех, у кого есть нарушения зрения, — отметила Энгельгардт.

Она добавила, что этот метод не просто поддерживает зрение, но и способствует расслаблению всего организма. Дело в том, что вслед за глазами расслабляются и другие мышцы. Так что это упражнение можно отнести к антистресс-практикам.

Ранее офтальмолог Игорь Попов заявил, что людям с сахарным диабетом следует придерживаться активного образа жизни, чтобы сохранить зрение. Он предупредил, что у этой категории пациентов может развиться диабетическая ретинопатия.