Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете Офтальмолог Попов: людям с диабетом нужно больше двигаться для сохранения зрения

Людям с сахарным диабетом следует придерживаться активного образа жизни, чтобы сохранить зрение, заявил «Вечерней Москве» офтальмолог Игорь Попов. Он предупредил, что у этой категории пациентов может развиться диабетическая ретинопатия.

Это поражение сетчатки глаза может привести к катаракте, вторичной глаукоме, ретиношизису и даже слепоте, перечислил Попов. В качестве признаков ретинопатии он выделил помутнение зрение, плавающие «мушки» перед глазами и искажение предметов.

Для профилактики этого заболевания врач посоветовал поддерживать сахар в крови в целевых значениях, отслеживать давление и правильно питаться. Кроме того, немаловажно регулярно посещать эндокринолога и обязательно проходить ежегодный осмотр у офтальмолога.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что проводить за компьютером стоит не более шести часов в день, чтобы не навредить зрению. Он подчеркнул, что работать важно с перерывами, чередуя нагрузку и отдых.