Корстин призвала поднять зарплаты в женском баскетболе

Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что в женском баскетболе зарплаты гораздо ниже, чем в мужском. Она в шутку добавила, что их необходимо было поднимать раньше.

Конечно, это очень острая проблема. Надо было поднимать [зарплаты] раньше, когда я играла (смеется). В WNBA они очень низкие. Все лучшие американские игроки приезжали в Россию, чтобы заработать денег. Конечно, высокие зарплаты у нас только в топовых командах и у лучших игроков, но все равно разница с WNBA существенная. Можно, конечно, сказать, что там сезон идет всего три месяца. Но, с другой стороны, зарплаты даже не в десятки, а сотни раз ниже чем у мужчин в NBA, — сказала Корстин.

