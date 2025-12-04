Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова Блогер Муратович заявил, что ждет публичных извинений от директора Киркорова

Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора певца Филиппа Киркорова Максима Ситника, сообщает 360.ru. По словам блогера, кадры с конфликтом обошли все новостные каналы.

Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что мое имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война, — рассказал Муратович.

Участники конфликта договорились о новой встрече. Блогер заявил, что планирует получить публичные извинения и завершить конфликт.

