04 декабря 2025 в 13:23

Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова

Блогер Муратович заявил, что ждет публичных извинений от директора Киркорова

Блогер Муратович Блогер Муратович Фото: Социальные сети
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора певца Филиппа Киркорова Максима Ситника, сообщает 360.ru. По словам блогера, кадры с конфликтом обошли все новостные каналы.

Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что мое имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война, — рассказал Муратович.

Участники конфликта договорились о новой встрече. Блогер заявил, что планирует получить публичные извинения и завершить конфликт.

