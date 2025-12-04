Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова

Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора певца Филиппа Киркорова Максима Ситника, сообщает 360.ru. По словам блогера, кадры с конфликтом обошли все новостные каналы.
Я ему сказал, что просто так это не оставлю, потому что мое имя опорочено, поэтому он меня пригласил, чтобы решить конфликт по-мужски или, как он сказал, решим — мир или война, — рассказал Муратович.
Участники конфликта договорились о новой встрече. Блогер заявил, что планирует получить публичные извинения и завершить конфликт.
