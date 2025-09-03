Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 04:02

Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на ВЭФ-2025

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на острове Русском, передает РИА Новости. Уточняется, что оно приурочено к открытию улицы Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

В материале говорится, что в мероприятии участвуют оркестр и представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах и с флагами субъектов. Участие в нем также принимают Юнармия, волонтеры, военные и студенты.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме состоится иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру». Мероприятие, организованное социокреативной платформой Фонд Инносоциум Фонда Росконгресс совместно с Мариинским театром, пройдет 3 сентября на Приморской сцене.

В 2025 году в Восточном экономическом форуме примут участие более 70 стран. Событие пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября и будет посвящено теме «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Форум станет ключевой платформой для деловых контактов, в рамках мероприятия пройдет свыше десяти стратегических сессий.

