02 сентября 2025 в 12:49

На ВЭФ представят иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру»

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На X Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоится иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру». Мероприятие, организованное социокреативной платформой Фонд Инносоциум Фонда Росконгресс совместно с Мариинским театром, пройдет 3 сентября на Приморской сцене.

Концерт является частью проекта «Душа России. Дальний Восток». В программе — синтез классических произведений с мультимедийными технологиями. Организаторы подчеркивают значимость сохранения традиций в современном формате.

Впервые мы делаем проект на стыке разных креативных индустрий — литературы, музыки, театра и современных мультимедийных технологий. Вместе с Союзом писателей России мы создаем видео-арт, где оживают тексты Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Блока, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, — заявила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

Ранее сообщалось, что на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках X Восточного экономического форума. Гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.

Россия
ВЭФ
концерты
выступления
