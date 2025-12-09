Озвучены новые правила ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике Вторичка стала доступной по льготной ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике

Программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» теперь позволяют приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке в городах с ограниченным строительством, сообщила пресс-служба Министерства финансов России. Кроме того, право на льготный кредит получили все работники государственных и муниципальных учебных заведений на Дальнем Востоке и в Арктике, для которых отменены ограничения по должности, возрасту и семейному положению.

Использовать «Дальневосточную и арктическую ипотеку» можно будет не только для приобретения на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Это коснется городов, где пока не возводятся многоквартирные дома или количество домов на этапе строительства не превышает двух зданий, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что граждане России имеют право получить ипотечный кредит, имея временную регистрацию, при условии, что ее срок действия покрывает как минимум период оформления договора. По его словам, отдельные банки устанавливают требование о наличии временной прописки продолжительностью не меньше полугода.

Кроме того, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что списание ипотечного кредита для граждан России должно производиться после появления на свет третьего и последующих детей. По ее словам, такая мера способствовала бы увеличению числа многодетных семей в государстве.