26 августа 2025 в 09:07

Названо число стран — участниц ВЭФ-2025

Росконгресс: в ВЭФ примут участие представители из более 70 стран и территорий

В Восточном экономическом форуме в 2025 году примут участие представители из более 70 стран и территорий, сообщила пресс-служба Росконгресса. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, основной темой мероприятия станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В текущем году ВЭФ будет проходить во Владивостоке 3–6 сентября.

Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что форум креативных индустрий пройдет 3 сентября в рамках ВЭФ. Главной темой этого мероприятия станет «Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран». Его организатором выступит социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

В рамках форума пройдет свыше десяти стратегических сессий. Участники поговорят о роли гастрономии в экономике, интеграции ИИ в креативное производство, инвестиционном потенциале российского контента, будущем литературы в цифровую эпоху и другом.

