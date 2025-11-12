Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:32

В Кремле высказались о поездке Путина в Индию

Песков: Кремль сообщит о датах визита Путина в Индию позже

Кремль сообщит о датах визита российского лидера Владимира Путина в Индию позже, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По данным Росконгресса, президент примет участие в Российско-индийском форуме 4–5 декабря.

Сообщим своевременно, — сказал Песков.

Как ожидается, Путин примет участие в центральном событии форума — пленарном заседании. Оно будет посвящено потенциалу взаимной торговли и возможностям для расширения выхода индийских поставщиков на российский рынок.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается актуальной. Политик выразил уверенность, что две страны способны договориться по украинскому вопросу.

До этого экономист Дарья Соколан рассказала, что в случае, если Европа введет пошлины против товаров из России, она столкнется с трудностями в сфере промышленности. По ее словам, это приведет к тому, что ЕС потеряет конкурентные преимущества на мировом рынке. Эксперт также напомнила, что Россия за последние три года оперативно адаптировалась как под санкции, так и под установленный потолок цен на нефть.

