Фонд Инносоциум открыл прием заявок на студенческий конкурс соцпроектов

Фонд Инносоциум, социокреативная платформа Фонда Росконгресс, запустил прием заявок на участие в VIII Всероссийском студенческом конкурсе социальных проектов «Инносоциум». Их можно будет отправить до 26 января 2026 года.

На этот раз в конкурсе представили семь номинаций. Среди них «Активное долголетие», «Женское лидерство», «Охрана дикой природы и защита редких видов животных», «Инклюзивное общество», «Развитие территорий», «Душа России: сохранение культуры и традиций» и «Окружающая среда: экологические инновации для будущего».

Победители в каждой номинации будут награждены грантом в размере 400 тысяч рублей для реализации своего проекта. Кроме того, они получат приглашение на Петербургский международный экономический форум, который состоится летом 2026 года. Там им предоставят уникальную возможность презентовать свои инициативы.

Ранее Фонд Инносоциум и Благотворительный фонд «Система», оператор социальной деятельности компаний группы АФК «Система», подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно проводить конкурсы и мероприятия, которые помогут популяризировать народную культуру.