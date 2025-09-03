Фонд Инносоциум и АФК «Система» займутся популяризацией народной культуры

Социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Благотворительный фонд «Система», оператор социальной деятельности компаний Группы АФК «Система», подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно проводить конкурсы и мероприятия, которые помогут популяризировать народную культуру. Одним из таких мероприятий станет конкурс «Душа России. ПРОсМыслы».

Для нас важно создавать возможности для молодежи проявлять себя в креативных индустриях, раскрывать свой талант и формировать новые смыслы, опираясь на богатейшие традиции и культурный код России. Подписанное соглашение открывает новые горизонты для сотрудничества с ведущими образовательными и благотворительными организациями, что позволит нам вместе воспитать поколение лидеров, способных развивать национальную культуру и продвигать ее на мировой арене, — поделилась заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Конкурсанты должны будут разработать проекты о российских исторических производствах, которые представляют культурный код страны. Старт соревнованию будет дан 3 сентября в первый день X Восточного экономического форума.

В 2025 году в Восточном экономическом форуме примут участие более 70 стран. Событие пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября и будет посвящено теме «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Форум станет ключевой платформой для деловых контактов, в рамках мероприятия пройдет свыше десяти стратегических сессий.