25 августа 2025 в 11:28

Форум креативных индустрий состоится в рамках ВЭФ-2025

Фото: Фонд Росконгресс

Форум креативных индустрий пройдет 3 сентября в рамках Восточного экономического форума. Главной темой этого мероприятия станет «Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран». Его организатором выступает социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

В рамках форума пройдет свыше десяти стратегических сессий. Участники поговорят о роли гастрономии в экономике, интеграции ИИ в креативное производство, инвестиционном потенциале российского контента, будущем литературы в цифровую эпоху и другом.

В программе мероприятия также запланирована презентация совместного исследования Фонда Инносоциум и ВЦИОМа под названием «Душа России». Помимо этого, участникам предложат посетить специальный кинозавтрак на тему «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения».

Фонд Росконгресс и МИД России провели 14 августа брифинг для аккредитованных в России глав дипломатических миссий иностранных государств. Его посвятили программам Восточного экономического форума (ВЭФ) и Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) — она начнется 15 сентября.

ВЭФ
форумы
креатив
экономика
